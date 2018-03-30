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Роскомнадзор не обнаружил нарушений качества связи во время тестового матча ЧМ-2018
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Роскомнадзор не обнаружил нарушений качества связи во время тестового матча ЧМ-2018 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор и радиочастотная служба во время проверки качества услуг связи на тестовом матче Россия — Бразилия чемпионата мира по футболу не выявили нарушений использования радиочастотного спектра. Проверка показала, что операторы обеспечили качественное оказание услуг связи гостям и участникам матча, говорится в сообщении ведомства.
"Контролировалась, в частности, работа трех передвижных станций спутниковой связи операторов связи, осуществляющих трансляцию матча и репортажей через транспондеры космических аппаратов, 81 базовой станции стандартов GSM, UMTS и LTE операторов «большой четверки» на стадионе и в районе стадиона «Лужники», 84 точек доступа Wi-Fi оргкомитета на стадион", — рассказали в Роскомнадзоре.
Среди операторов «большой четверки» лучшее качество голосовой связи показал "Мегафон" и Tele2. В первом случае абоненты не столкнулись с неуспешными попытками голосового соединения, а доля пользователей Tele2, испытавших трудности при совершении входящих и исходящих вызовов, составила 1,8%. Доля неуспешных попыток голосового соединения у "Вымпелкома" (бренд «Билайн») и МТС составила 3,6% и 7% соответственно.
Результаты проверки среднего значения скорости передачи данных на матче показали, что скорость интернета у «Мегафона» составляла 11,7 Мбит/сек., у МТС — 6,7 Мбит/ сек., у Tele2 — 4,1 Мбит/сек., а у «Вымпелкома» — 3 Мбит/ сек.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой с апреля по июль 2018 года будет проводить замеры качества предоставления услуг сотовых операторов во всех городах проведения чемпионата мира по футболу. Оценка связи будет проводиться на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, гостиниц, стадионов, а также маршрутов движения транспорта гостей и участников чемпионата.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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