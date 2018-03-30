«Лента.ру» отказалась от иска на 10 млн руб. к С. Доренко, назвавшего издание «порносайтом»

«На 29 марта было назначено судебное заседание, никто из участников в суд не явился, а в связи с письменным ходатайством об отказе от исковых требований производство по делу прекращено», — сказала она.

Иск от издания «Лента.ру» к ООО «РУ ФМ» (радиостанция «Говорит Москва») и С. Доренко о защите чести, достоинства и деловой репутации был зарегистрирован в Хорошевском суде 7 марта, судебное заседание было назначено на 29 марта.

«В иске указывается, что 1 ноября 2017 г. в радиопрограмме «Подъем» С. Доренко высказал в отношении издания «Лента.ру» утверждение, что издание сейчас «это такой порносайт». Истец просил удалить данные сведения, опубликовать текст опровержения, обязать С. Доренко также распространить текст опровержения в программе «Подъем» или иной и взыскать с ООО «РУ ФМ» и С. Доренко компенсацию морального вреда 1 млн 679 тыс. 680 руб. за каждое повторение распространенных ими порочащих издание сведений», — сказала Е. Гуменная, уточнив, что два упоминания были в радиопрограмме, два на сайте, и два упоминания в аудиозаписи, размещенной на сайте: всего шесть упоминаний.

Кроме того, истец подчеркивает, что «Лента.ру» является не распространяющим порнографию сайтом, а сетевым изданием, успешно конкурирующим с возглавляемым С. Доренко изданием «Говорит Москва», и просит суд обратить внимание на то, что утверждение повторяется ответчиком дважды, а значит, С. Доренко распространял указанную информацию намеренно, а не вследствие вполне допустимых для пожилого человека оговорки или, например, случайного проговаривания вслух мыслей, на которых концентрировалось его внимание в течении утра.

В исковом заявлении отмечается, что посещаемость сайта «Говорит Москва» в октябре 2017 г. составила 2,6 млн уникальных посетителей, а в августе-ноябре 2017 г. прослеживалась тенденция увеличения посетителей, рассказала пресс-секретарь. Истец подсчитал размер морального вреда исходя из того, что на момент подачи иска сведения были единожды распространены на радио, а на сайте с ними могли ознакомиться как минимум 1 млн 679 тыс. 680 человек. В связи с этим «Лента.ру» требует по 1 руб. за каждый просмотр, добавила собеседница агентства.