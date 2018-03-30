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Дополнительные «Сапсаны» будут курсировать между Москвой и Санкт‑Петербургом на время ЧМ
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Дополнительные «Сапсаны» будут курсировать между Москвой и Санкт‑Петербургом на время ЧМ 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, для улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения доступности поездок на период проведения чемпионата мира по футболу в России, сообщается на сайте РЖД.
«С 15 июня по 13 июля 2018 года поезда «Сапсан» №№ 761, 762, 763, 764, курсирующие только по субботам и воскресеньям, будут курсировать ежедневно. Таким образом, во время чемпионата мира по футболу между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать 30 поездов «Сапсан» в сутки, в том числе шесть поездов будет курсировать сдвоенными составами (20 вагонов)», — говорится в сообщении.
Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы на дополнительные поезда можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
«Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» и о стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному номеру телефона: 8 (800) 775-00-00», — подчеркивается в материале.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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