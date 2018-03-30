«Претендентов на золото проверит „Амкар“. Ловчев оценивает календарь РФПЛ

«Локомотив» решит все вопросы к 27 туру

Перенос матча с «Амкаром» пойдет, конечно, на пользу «Локомотиву», ведь теперь команде предстоят пять московский матчей подряд. Наверняка они и станут ключевыми для чемпионской гонки — «железнодорожники» набрали хорошую форму, стали немало забивать, да и фарт на их стороне. Разве что с «Ростовом» и «Уфой» команде Семина будет сложно, но это будет зависеть от того, в каком настроении ростовчане приедут в Москву после матча с ЦСКА.

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Команда Семина будет продолжать набирать очки, тогда как конкуренты будут их терять, и разрыв, и без того солидный, скорее всего как минимум не уменьшится, поэтому матчи против «Краснодара» и «Зенита» в концовке уже не будут для «Локомотива» решающими. Уверен, что «Локо» своего не упустит и финиширует первым.

В двух последних матчах победы «Спартаку» давались очень тяжело. «СКА-Хабаровск» (1:0) встал всем составом у своих ворот и не позволял почти ничего создать, а «Рубин» (2:1) вообще второй тайм провел лучше соперника. Есть такое понятие, как «чемпионский фарт» — команду, которая идет вперед, а не отсиживается в обороне, и бьется до последнего, боженька награждает. Но лично меня две эти игры не убедили в том, что «Спартак» пройдет оставшуюся часть дистанции без потерь.

То, что произошло со «СКА-Хабаровск», запросто может произойти в любом другом матче. «Спартак» по сравнению с прошлым годом не прибавил в обороне и даже немного растерял в атаке. Промес не в том состоянии, новички не впечатляют. Когда Зе Луиш Луис Адриано обвыклись в России, стало видно, что это очень приличные футболисты, а Педро Роша , Петкович, Пашалич, Максимович и прочие пока ничего не показали.

Все они средние футболисты, поэтому надежды на то, что «Спартак» сможет пройти оставшуюся часть сезона без потерь, у меня нет. Почему? Даже в прошлом чемпионском сезоне у красно-белых было много провалов — 0:4 от «Крыльев Советов», 0:3 в Туле и Ростове. А уж сейчас…

ЦСКА мало забивает, но и не пропускает

ЦСКА, «Спартаку» и «Локомотиву» в оставшихся турах играть с «Амкаром», а это команда очень крепкая и обученная. Думаю, он всех и проверит.

Все мы знаем возможности армейцев. Команда очень сильная, но ей бы добавить в атаке. Может быть, с потеплением прибавит Ахмед Муса , а за ним потянется и Витиньо. Зато в обороне у ЦСКА всегда порядок, даже при том, что выбыл Виктор Васин . Тот же Сергей Игнашевич , который, уже казалось, почти завершил карьеру, возвращается в игру так, словно и перерыва у него никакого не было.

Так что ЦСКА будет цепляться во всех матчах, и если удастся стабильно забивать хотя бы по голу в каждой игре, сможет набрать очень много очков. Ведь забить Игорю Акинфееву очень непросто, моментов у его ворот всегда минимум.

Армейцы будут наклевывать очки, как курочка по зернышку и смогут забраться очень высоко. Поэтому не удивлюсь, если ЦСКА окажется в итоговой таблице выше даже «Спартака», который уже столько раз убеждал всех нас в том, что может провалить абсолютно любой матч.

«Краснодару» не хватает свежей крови

Мастерство у «Краснодара» есть, и в матчах с лидерами он его демонстрирует, но во встречах с середняками и аутсайдерами «быки» не так хороши, потому что соперники встают перед своей штрафной и не позволяют им ничего создать. Зато лидеры чемпионата себе такого позволить не могут, и матчи получаются интересными, а краснодарцы смотрятся в них хорошо.

Вообще «Краснодар» — команда устоявшаяся, но постаревшая, потому что уже много лет играет в одном составе и превращается в застывшее болото. Ей заметно не хватает свежей крови, чтобы это болото всколыхнуть. Раньше те же Жоаозиньо и Павел Мамаев показывали очень сильный футбол, а сейчас совсем не так мотивированы. Со временем команда стала менее развитой физически, а футболисты устали психологически и стали проситься в другие клубы — Гранквист устал и хочет летом уехать, Смолов тоже давно смотрит заграницу.

«Краснодар» поборется за Лигу чемпионов, и в этом отношении очное противостояние с «Зенитом» станет одним из ключевых.

«Зениту» мешает выигрывать Манчини

В России нет команды, которая была бы на голову выше остальных. Никто из претендентов на золото не показывает стабильной игры. Относится это и к «Зениту». Проблема питерцев в тренере. Когда Манчини после плохой игры не чихвостит игроков, а обвиняет во всем судей, он доносит до своих футболистов мысль — «вы в порядке, это судьи во всем виноваты».

Так что не так важно, каков у «Зенита» календарь. В команде нет внутреннего клея, который цементировал бы футболистов в единый коллектив. В мое время футболисты киевского «Динамо» даже не здоровались друг с другом, а на поле грызлись за своих партнеров. Это воспитывалось тренерами на тренировках.

В «Зените» сильные футболисты, но они не играют в свою силу. Шатов и Дзюба чему-то возмутились, и Манчини их убрал. Другие игроки забеспокоились и на сборах пахали по максимуму. А потом трансферное окно закрылось, вернулся сезон, и все стало, как прежде. А тренер продолжает всячески выгораживать игроков.

Манчини, конечно, немало выигрывал, но его ведь увольняли из каждого клуба, где он работал. Видимо, его резюме затмевает в головах начальников действительность.

P. S. Получилось так, что я лидеров нашего чемпионата отчехвостил. Никому не хватает стабильности, зато отсюда в РФПЛ непредсказуемость. И эта непредсказуемость делает наш чемпионат интереснее. Однако в преддверии домашнего чемпионата мира очень хотелось бы, чтобы наши футболисты подошли к нему в наилучшей форме, а для этого надо стабильно и качественно провести оставшиеся матчи сезона.