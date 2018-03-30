Ещё
В образовательном комплексе определены участники отборочного этапа IV Московского Чемпионата «Абилимпикс-2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В образовательном комплексе определены участники отборочного этапа IV Московского Чемпионата «Абилимпикс-2018» 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
На минувшей неделе на площадках Образовательного комплекса «Юго-Запад» прошли внутренние отборочные этапы по компетенциям в рамках подготовки к отборочному этапу IV Московского Чемпионата «Абилимпикс-2018».
Как сообщается на сайте ОК «Юго-Запад», на образовательной площадке «Академическое» состоялся внутренний отборочный этап по компетенции «Администрирование баз данных», на образовательной площадке «Ломоносовское» соревновались претенденты на участие в региональном чемпионате Абилимпикс-2018 по компетенции «Фотограф-репортер» от площадок «Академическое» и «Ломоносовское». В подразделении «Севастопольское» прошел отборочный тур соревнований среди претендентов на участие в региональном Чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)».
По итогам соревнований на отборочный этап IV Московского Чемпионата «Абилимпикс-2018» представлять Образовательный комплекс отправятся: по компетенции «Обработка текста» Пастушкова Надежда и Заварзин Иван; по компетенции «Администрирование баз данных» Калинин Никита и Тюрин Андрей; по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» Артур Лаптев и Ален Тургенев.
Твоя Газета: последние новости
Участники секции скандинавской ходьбы центра «Орион» получили свои награды В «Самбо-70» состоялся международный турнир Спортсмены образовательного комплекса завоевали 2 место в отборочном этапе соревнований по настольному теннису
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью1
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России26
Кросби побил достижение Малкина
Уткин назвал Дзюбу дураком8
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение