В образовательном комплексе определены участники отборочного этапа IV Московского Чемпионата «Абилимпикс-2018» 

На минувшей неделе на площадках Образовательного комплекса «Юго-Запад» прошли внутренние отборочные этапы по компетенциям в рамках подготовки к отборочному этапу IV Московского Чемпионата «Абилимпикс-2018».
Как сообщается на сайте ОК «Юго-Запад», на образовательной площадке «Академическое» состоялся внутренний отборочный этап по компетенции «Администрирование баз данных», на образовательной площадке «Ломоносовское» соревновались претенденты на участие в региональном чемпионате Абилимпикс-2018 по компетенции «Фотограф-репортер» от площадок «Академическое» и «Ломоносовское». В подразделении «Севастопольское» прошел отборочный тур соревнований среди претендентов на участие в региональном Чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)».
По итогам соревнований на отборочный этап IV Московского Чемпионата «Абилимпикс-2018» представлять Образовательный комплекс отправятся: по компетенции «Обработка текста» Пастушкова Надежда и Заварзин Иван; по компетенции «Администрирование баз данных» Калинин Никита и Тюрин Андрей; по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» Артур Лаптев и Ален Тургенев.