В образовательном комплексе определены участники отборочного этапа IV Московского Чемпионата «Абилимпикс-2018»

На минувшей неделе на площадках Образовательного комплекса «Юго-Запад» прошли внутренние отборочные этапы по компетенциям в рамках подготовки к отборочному этапу IV Московского Чемпионата «Абилимпикс-2018».

Как сообщается на сайте ОК «Юго-Запад», на образовательной площадке «Академическое» состоялся внутренний отборочный этап по компетенции «Администрирование баз данных», на образовательной площадке «Ломоносовское» соревновались претенденты на участие в региональном чемпионате Абилимпикс-2018 по компетенции «Фотограф-репортер» от площадок «Академическое» и «Ломоносовское». В подразделении «Севастопольское» прошел отборочный тур соревнований среди претендентов на участие в региональном Чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)».