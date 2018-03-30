РФС предостерег футболистов от курения кальяна и употребления наркотических средств

РФС опубликовал памятку для российских футболистов, в которой перечислены меры предосторожности касаемо анти-допинговых правил. Как отмечается в сообщении, игроки должны помнить: за все, что находится у них в организме, ответственны только они.

"Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы! Очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми. Для этого футболисты должны помнить: за все, что находится у них в организме, ответственны только они", — отмечается в сообщении.

Памятка:

— при наличии возможности обращаться за лечением только во врачебно-физкультурные диспансеры по месту жительства, а не в обычные поликлиники;

— всегда напоминать врачам, что вы спортсмен, который может подвергнуться допинг-контролю;

— сообщать обо всех назначениях врачу команды (если он есть);

— самостоятельно проверять все применяемые лекарственные средства, спортивное питание и БАДы на сайте list.rusada.ru и в мобильном приложении «антидопинг про»;

— при этом необходимо помнить, что на сайте list.rusada.ru содержатся сведения только о средствах, зарегистрированных в России, а отсутствие информации о субстанции в приложении «антидопинг про» автоматически не значит, что оно разрешено;

— приобретать спортивное питание и БАДы компаний, имеющих в ассортименте продукты, запрещенные антидопинговым законодательством;

— помнить, что очень часто (до 25% случаев) на этикетке спортивного питания указываются не все содержащиеся в нем субстанции;

— не курить кальян;

— не употреблять экзотические чаи;

— помнить, что каждый шестой препарат в обычной аптеке является запрещенным для спортсмена;

— быть особенно острожным с лекарствами, купленными за рубежом, зачастую состав препаратов с одним и тем же названием различается;

— смотреть сертификаты на все мясо, привезённое из Южной Америки и Китая: оно может содержать кленбутерол;

— ни при каких обстоятельствах не применять наркотические средства;

— помнить, что ряд запрещенных субстанций имеют множество коммерческих названий. Триметазидин, например, содержится не только в предуктале, но и почти в десяти других лекарственных средствах;

— помнить о списке проверенных ФМБА лекарственных средств и БАДов, который содержится в ежегодно обновляемом формуляре;

— регулярно читать актуальный запрещенный список на сайте rusada.ru;

— ни в коем случае не пользоваться средствами для сгонки веса: часто они содержат запрещенные диуретик и психостимуляторы, не указанные на этикетке. Будьте бдительны, от этого зависит ваша карьера!