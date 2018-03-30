Кто из российских игроков НХЛ может приехать на чемпионат мира — 2018

Наместников уже точно свободен, а вратарский вопрос остаётся открытым.

9 апреля мск завершится регулярный чемпионат НХЛ. Кто-то из россиян уже точно не сыграет в плей-офф, у кого-то ещё теплится надежда. Кто из энхаэловцев может помочь сборной России на чемпионате мира в Дании?

Кто точно будет свободен

Нападающий мог бы сейчас вместе с «Тампой» готовиться к долгому плей-офф, но его обменяли в «Нью-Йорк Рейнджерс», который остался без шансов на кубковые баталии. Для самого Владислава сезон сложился здорово — он побил личные рекорды результативности, долгое время играя в связке с Кучеровым и Стэмкосом. Наместников сборной точно поможет. Он хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне на Кубке мира и чемпионате мира. Универсальный двусторонний нападающий, который может сыграть и в центре, и с краю, выполняет большой объём черновой работы.

Ещё один игрок «Рейнджерс», которого мы можем увидеть в Дании. Павел на второй год окончательно освоился в НХЛ и совершил качественный рывок. Раньше, когда ещё играл в КХЛ, Бучневич вызывался в сборную только на этапы Евротура. Сейчас он является третьим бомбардиром «синерубашечников». Всё будет зависеть от того, кто ещё из правых нападающих попадёт в состав. Выдержать конкуренцию с тем же Радуловым, Дадоновым или Капризовым будет непросто.

«Чикаго» впервые с 2008 года не попал в плей-офф, а значит, Анисимов впервые за долгое время может сыграть на мировом первенстве. Последние два года он тоже рано освобождался после вылета «Блэкхоукс» в первом раунде, но те сезоны были омрачены его травмами. В этом году у Артёма тоже было повреждение, но он его уже залечил. Да и сам сезон он проводит солидно — без таких классных партнёров, как Кейн и Панарин количество передач упало в два раза, а вот голевую двадцатку Артём выбил и в этом году. Добавьте к этому солидную игру на вбрасываниях, отточенные оборонительные навыки, и станет ясно, что Анисимов точно не испортит картины в сборной.

Николай Голдобин, Никита Щербак, Ринат Валиев и Молодой защитник неизменно играл на последних трёх чемпионатах мира. Правда, тогда он ездил на мировой форум как лидер «Магнитки», а этот, дебютный для себя сезон НХЛ, проводит довольно блёкло. Не всегда попадает в состав, а когда попадает, то в третью пару. Не забил ни одного гола, набрал мало очков. Но, думается, мы всё равно можем увидеть Виктора в Дании. Чем меньше других защитников приедет из НХЛ, тем больше у него шансов попасть в состав. Раньше времени освободятся и такие игроки, как Антон Слепышев Евгений Свечников , но они не играют хоть сколько-нибудь заметных ролей в своих командах, поэтому о чемпионате мира можно не задумываться.

Кто под вопросом

«Флорида» продолжает биться за место в восьмёрке, отставая от второй позиции «уайлд-кард» на три очка и имея матч в запасе. Однако, если получить путёвку в плей-офф всё-таки не удастся, Дадонов с большой долей вероятности продлит сезон, отправившись в Данию. Евгений, уехавший из СКА прошлым летом, стал одним из лидеров «Пэнтерз». Он не боится идти на пятак, умеет вовремя открыться под передачу и способен индивидуальными действиями оставить в дураках соперников. Дадонов играет шикарно, выступал на последних четырёх чемпионатах мира, и в сборной его примут с распростёртыми объятиями.

«Даллас» в этом году не оправдывает надежд и останется без плей-офф. Математические шансы ещё остались, но отставание в пять очков и провальный март — 12 поражений в 15 матчах — говорят о том, что из ямы «звёзды» не выберутся. Радулов при этом проводит отличный сезон. Да и что ещё можно ожидать от, пожалуй, самого заводного и страстного игрока НХЛ? Правда, со Знарком у него непростые отношения. Дважды Александр отказывался ехать в сборную, не имея на руках действующего контракта с клубом, теперь такой преграды нет. Если «Даллас» не попадёт в плей-офф, настало время закопать топор войны. ЧМ-2018 будет как никогда представительным, и национальной команде нужны все лучшие.

«Сент-Луис» набрал хороший ход, выиграв шесть матчей подряд, но места в восьмёрке пока себе не гарантировал. Скорее всего, «блюзмены» не останутся без кубковой весны, но если это всё же случится, Тарасенко получит вызов в сборную, можно не сомневаться. Владимир — лучший снайпер и второй бомбардир команды, настоящий лидер. У него потрясающий бросок и диспетчерские способности. Это человек, который будет полезен как в большинстве, так и в равных составах. В его карьере был только один чемпионат мира, когда Россия разгромно проиграла Канаде в финале. Тогда Владимир прилетел в национальную команду после вылета в первом раунде. Он, как и другие, остался без Олимпиады, и наверняка это станет для него дополнительным стимулом для поездки на ЧМ.

«Колорадо» борется за восьмёрку с «Анахаймом» и «Сент-Луисом», отставая на одно очко. Во второй части чемпионата потрясающий ход набрал Маккиннон, а Варламов, оправившись от травмы, вернул прежнюю форму. Олег Знарок не позовёт в команду двух первых номеров, да и раньше у него не было необходимости привлекать Семёна. Если же Бобровский не освободится или не приедет по иным причинам, есть шанс увидеть в Дании голкипера «лавин».

Одноклубник Варламова ни разу не играл за сборную, есть ли шанс, что его позовут сейчас? Габаритный и жёсткий защитник, который в этом году начал выходить на проектную мощность. Впервые он провёл почти все матчи сезона и является одним из основных оборонцев «Колорадо». Задоров улучшил свой личный рекорд результативности, но голы и передачи — не главная его специализация. Силовые приёмы, жёсткая игра, самоотверженность при блокировании бросков — за это ценят Никиту в «Эвеланш». Стоит дать шанс 22-летнему парню, который уже созрел для сборной.

Троицу из «Вашингтона» в сборной ждут всегда, оставляя под них место в заявке до конца второго раунда. Особенно ждут Овечкина. Да и капитан «столичных» готов лететь на мировое первенство по первому зову, если, конечно, не помешают травмы. Именно поэтому Александр пропустил ЧМ-2017. А уж в этом году, после того как энхаэловцев не отпустили на Олимпиаду, он вряд ли откажется. То же самое касается Кузнецова, который всегда рад защищать честь страны. Невероятный талант, который с каждым годом играет всё сильнее, а сейчас является вторым бомбардиром и снайпером «Вашингтона» после Овечкина. Орлов же — один из сильнейших российских защитников, который надёжен у своих ворот и умеет покреативить у чужих.

«Коламбус» сейчас находится меж двух огней. Если бы плей-офф был завтра, пришлось бы играть с «Питтсбургом». Возможен и вариант, в котором придётся в первом раунде встретиться с «Вашингтоном». Менее вероятно — занять вторую позицию «уайл-кард» и попасть на «Тампу». Куда ни плюнь, возможные соперники один сильнее другого. Как бы ни хотелось верить, что Бобровский и Панарин помогут «мундирам» впервые в истории пройти первый раунд, но вряд ли. Уж больно сильный у них дивизион, где собраны настоящие акулы. Скорее всего, оба освободятся уже в 20-х числах апреля. Что плохо «Коламубусу», хорошо для сборной. Олег Знарок на чемпионатах мира всегда делает основным вратаря из НХЛ. В прошлом году Бобровскому дали отдохнуть. У Сергея второй год подряд сумасшедшая нагрузка в клубе, но вряд ли он откажется поехать в Данию. Панарин, которому два года многие пеняли, что его «тащит» Кейн, доказал свою самодостаточность. Пусть в «Коламбусе» у него нет таких звёздных партнёров, зато он отлично вжился в новую для себя роль первой скрипки. У Артемия есть шансы даже побить личный рекорд результативности, но и без этого достижения он невероятно хорош. Хитрый, юркий, одним словом — Панарин. Такие, как он, нужны любой команде.

«Торонто» уже забронировал себе место в плей-офф, но соперник ещё неизвестен. Им станет либо «Тампа», либо «Бостон», которые между собой спорят за лидерство в конференции. В прошлом году «Торонто» дал настоящий бой «Вашингтону», но хватит ли опыта у молодой команды, чтобы выбить оного из фаворитов этой весной?

Если сенсаций не случится, Знарок может рассчитывать на Зайцева. В прошлом году Никита не приехал из-за сотрясения мозга. Кто знает, проиграла бы наша сборная Канаде в полуфинале, если бы он был здоров?

«Филадельфия» в плей-офф попадёт на 99%, а вот сможет ли пройти дальше — большой вопрос. У команды ситуация, схожая с «Коламбусом», когда в первом раунде светит или «Вашингтон», или «Питтсбург». Первый соперник выглядит более предпочтительным, в сезоне «лётчики» выиграли у «столичных» три матча из четырёх, дважды — с крупным счётом. «Питтсбургу» проиграли все четыре. Если «Филадельфия» остановится в первом раунде, молодой защитник наверняка получит вызов на мировое первенство. В прошлом году Проворов двояко проявил себя в сборной и играл нестабильно. Ему только 21 год, но сейчас он один из лучших в команде по показателю полезности, забивает и отдаёт, как иные нападающие. Иван растёт с каждым годом, и в сборной не могут этого не заметить.