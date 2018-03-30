Коновалов: слова Мироновой это в первую очередь эмоции

Тренер женской сборной России Сергей Коновалов прокомментировал слова биатлонистки Светланы Мировоновой о плохом самочувствии и рассказал об общении со спортсменками.

«Конечно, были шероховатости, спорные моменты. Но, как я говорил недавно в интервью, в споре рождается истина. И это нормально, так должно быть. Общаясь со спортсменами, глядя друг другу в глаза, открыто и честно мы должны говорить о многих вещах.

Считаю, что у Мироновой это в первую очередь эмоции. Конечно, накопилась усталость, хочется, чтобы всегда были подиумы, нормальные выступления. Замечу, что в Хохфильцене она была девятой с кругом. Повторюсь — это эмоции, к этим словам не надо цепляться. К этому надо отнестись с пониманием.

Думаю, желание спортсменок будет учтено. Если они пожелают тренироваться с другим тренером, то, наверное, проще предложить работать им так, как они хотят", — сказал Коновалов в программе «Сезон, который мы потеряли» на ТК «Матч ТВ».