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Коновалов: слова Мироновой это в первую очередь эмоции
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Коновалов: слова Мироновой это в первую очередь эмоции 

Чемпионат.com 1 час назад
Тренер женской сборной России Сергей Коновалов прокомментировал слова биатлонистки Светланы Мировоновой о плохом самочувствии и рассказал об общении со спортсменками.
«Конечно, были шероховатости, спорные моменты. Но, как я говорил недавно в интервью, в споре рождается истина. И это нормально, так должно быть. Общаясь со спортсменами, глядя друг другу в глаза, открыто и честно мы должны говорить о многих вещах.
Считаю, что у Мироновой это в первую очередь эмоции. Конечно, накопилась усталость, хочется, чтобы всегда были подиумы, нормальные выступления. Замечу, что в Хохфильцене она была девятой с кругом. Повторюсь — это эмоции, к этим словам не надо цепляться. К этому надо отнестись с пониманием.
Думаю, желание спортсменок будет учтено. Если они пожелают тренироваться с другим тренером, то, наверное, проще предложить работать им так, как они хотят", — сказал Коновалов в программе «Сезон, который мы потеряли» на ТК «Матч ТВ».
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