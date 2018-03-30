Совместительства больше не будет

В разных СМИ появилась информация о подготовке депутатами поправок в Трудовой Кодекс, отменяющих совместительство.

По замыслу законодателей, эта мера поможет и самим гражданам не перерабатывать, и другим соискателям найти свое место на рынке труда.

Желание дополнительного заработка ведет к переработке, а возможности контроля учета рабочего времени у работодателя в такой ситуации нет.

Ведь проверить трудится ли сотрудник где-то еще — затруднительно, а запись в трудовую книжку делается по его желанию.

Еще одна польза — с отменой совместительства освободятся рабочие места для потенциальных соискателей.