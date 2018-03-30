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Совместительства больше не будет
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Совместительства больше не будет 

Время бухгалтера 1 час назад
В разных СМИ появилась информация о подготовке депутатами поправок в Трудовой Кодекс, отменяющих совместительство.
По замыслу законодателей, эта мера поможет и самим гражданам не перерабатывать, и другим соискателям найти свое место на рынке труда.
Желание дополнительного заработка ведет к переработке, а возможности контроля учета рабочего времени у работодателя в такой ситуации нет.
Ведь проверить трудится ли сотрудник где-то еще — затруднительно, а запись в трудовую книжку делается по его желанию.
Еще одна польза — с отменой совместительства освободятся рабочие места для потенциальных соискателей.
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