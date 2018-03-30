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Курсантам рассказали об охране правопорядка на Чемпионата мира по футболу
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Курсантам рассказали об охране правопорядка на Чемпионата мира по футболу 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Уже меньше трёх месяцев осталось до старта Чемпионата Мира по футболу, матчи которого пройдут на стадионах нашей страны. В связи с этим событием в университете МВД прошла научно-практическая конференция по обеспечению правопорядка при проведении крупномасштабных спортивных мероприятий.
В мероприятии приняли участие преподаватели кафедры иностранного языка, кафедры педагогики учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности, курсанты и слушатели института психологии служебной деятельности органов внутренних дел и представители Московского юридического колледжа.
Курсантам и слушателям рассказали об истории создания ФИФА и проведении Чемпионатов мира, истории футбольных клубов; были затронуты проблемы фанатских движений и охраны правопорядка при проведении крупномасштабных спортивных соревнований.
А в завершение научно-практической конференции слушатели 5 курса университета поделились с участниками конференции своим опытом несения службы на Кубке Конфедерации в Москве.
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