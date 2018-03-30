Полиция начала проверку из-за появления видео с избиением школьницы под Волгоградом

МВД организовало проверку по факту появления в сети видео с дракой двух школьниц в городе Ленинске Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по области. «Видеозапись видели, назначена проверка. Будут изучены все обстоятельства произошедшего», — отметил он.

По словам представителя МВД, в ходе проверки полицейские встретятся с участницами драки, возраст которых не называется.

Отмечается, что ранее на YouTube появилась видеозапись, на которой видно, как одна школьница избивает ногами другую девочку, лежащую в снегу. При этом на видео были слышны призывы «Бей её, лупи».

Ранее во Владимирской области начали проверку после появления видео с избиением подростка.