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Полиция начала проверку из-за появления видео с избиением школьницы под Волгоградом
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Полиция начала проверку из-за появления видео с избиением школьницы под Волгоградом 

RT на русском 1 час назад
Фото: Блокнот-Волгоград
МВД организовало проверку по факту появления в сети видео с дракой двух школьниц в городе Ленинске Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по области. «Видеозапись видели, назначена проверка. Будут изучены все обстоятельства произошедшего», — отметил он.
По словам представителя МВД, в ходе проверки полицейские встретятся с участницами драки, возраст которых не называется.
Отмечается, что ранее на YouTube появилась видеозапись, на которой видно, как одна школьница избивает ногами другую девочку, лежащую в снегу. При этом на видео были слышны призывы «Бей её, лупи».
Ранее во Владимирской области начали проверку после появления видео с избиением подростка.
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