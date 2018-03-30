Дмитрий Аленичев откроет детскую академию в поселке Развилка 

Известный российский футболист и тренер, победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев откроет филиал детской академии футбола в подмосковном поселке Развилка. Академия создается на базе общеобразовательной школы при поддержке правительства, министерства образования и министерства спорта Московской области. Открытие состоится в апреле. Заниматься в академии смогут дети от 4 до 17 лет, сообщает alenichev-academy.ru.
В дальнейшем планируется организация филиалов Академии Аленичева и в других районах Московской области.
"Академия Аленичева в поселке Развилка располагается в современной школе с качественной футбольной инфраструктурой, где помимо тренировок на современном футбольном поле с искусственным покрытием и в комфортабельном спортивном зале под руководством высококвалифицированных тренеров, будут еще проходить мастер-классы со звездами футбола!" — сказал Аленичев.