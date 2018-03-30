Дмитрий Аленичев откроет детскую академию в поселке Развилка

В дальнейшем планируется организация филиалов Академии Аленичева и в других районах Московской области.

"Академия Аленичева в поселке Развилка располагается в современной школе с качественной футбольной инфраструктурой, где помимо тренировок на современном футбольном поле с искусственным покрытием и в комфортабельном спортивном зале под руководством высококвалифицированных тренеров, будут еще проходить мастер-классы со звездами футбола!" — сказал Аленичев.