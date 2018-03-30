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Акимова: не чувствовала прогресса, не было мотивации, понимания
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Акимова: не чувствовала прогресса, не было мотивации, понимания 

Чемпионат.com 1 час назад
Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, что часто не понимала предложенную тренерами работу.
«Учитывая, что в прошлом году мне подошла тренировочная методика, то в этом году мне было с чем сравнить. Она мне просто не подошла. Не чувствовала прогресса, не было мотивации, понимания. Было очень много тренировок, которые хотелось понимать — для чего, почему.
С этим начались разногласия. Перестала доверять, потому что не было диалога. Просила делать корректировки, потому что понимала, что не справляюсь с этой нагрузкой.
Когда прошли первые этапы на Кубке мира, понимала, что моё состояние далеко от хорошего. Но с каждым стартом понимала, что что-то не то, не могу себя реализовать, почувствовать скорость. Саму себя не узнавала. Мне было трудно.
Прошло полгода — не могу понять, в какой я форме. Набираю или нет. Все время чувствую себя непонятно. Понимала, что надо что-то изменить. Потом подстроилась под работу Кайшевой, ей план писал Норицын.
В прошлом году все были просто на позитиве. Ты выходишь на старт абсолютно раскрепощённый. Всем девочкам нравилось это отношение, атмосфера в команде. Была большая семья. И тут внезапно всё обрывается", — рассказала Акимова в в программе «Сезон, который мы потеряли» на ТК «Матч ТВ».
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