Пенсионерка из Адыгеи отдала лжецелительницам 200 тысяч рублей

80-летняя майкопчанка отдала лжецелительницам 200 тысяч рублей и золотые украшения.

«Пенсионерка рассказала, что в сквере к ней подошла незнакомая женщина, которая сообщила, что владеет способностями к исцелению и может излечить все болезни. Во время общения к ним подошла еще одна собеседница. Она проинформировала, что ранее эта же незнакомка ей очень помогла, и действительно, у нее есть такие способности», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

«Целительница» пояснила, что обряд проводится только на деньгах, поэтому пенсионерке необходимо предоставить все имеющиеся у нее сбережения. Вскоре доверчивая старушка принесла 200 тысяч рублей и хранившиеся дома изделия из золота.

Подержав завернутые в пакете деньги, незнакомка вернула их хозяйке, но предупредила, что открыть его можно только через несколько дней, иначе заговор не сработает.

«Придя домой, потерпевшая решила убедиться в сохранности денежных средств, однако вместо настоящих купюр обнаружила сувенирные бумажки с надписью «Билеты Банка Приколов»., отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Полиция ведет розыск мошенницы.