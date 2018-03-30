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Пенсионерка из Адыгеи отдала лжецелительницам 200 тысяч рублей
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Пенсионерка из Адыгеи отдала лжецелительницам 200 тысяч рублей 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
80-летняя майкопчанка отдала лжецелительницам 200 тысяч рублей и золотые украшения.
«Пенсионерка рассказала, что в сквере к ней подошла незнакомая женщина, которая сообщила, что владеет способностями к исцелению и может излечить все болезни. Во время общения к ним подошла еще одна собеседница. Она проинформировала, что ранее эта же незнакомка ей очень помогла, и действительно, у нее есть такие способности», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
«Целительница» пояснила, что обряд проводится только на деньгах, поэтому пенсионерке необходимо предоставить все имеющиеся у нее сбережения. Вскоре доверчивая старушка принесла 200 тысяч рублей и хранившиеся дома изделия из золота.
Подержав завернутые в пакете деньги, незнакомка вернула их хозяйке, но предупредила, что открыть его можно только через несколько дней, иначе заговор не сработает.
«Придя домой, потерпевшая решила убедиться в сохранности денежных средств, однако вместо настоящих купюр обнаружила сувенирные бумажки с надписью «Билеты Банка Приколов»., отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Полиция ведет розыск мошенницы.
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