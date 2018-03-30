ФХР поздравила Мозякина с днем рождения

Федерация хоккея России поздравила нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина с днем рождения. Сегодня игроку сборной России исполняется 37 лет.

"Сегодня день рождения у Сергея Мозякина! Нападающему сборной России исполняется 37 лет. Что мы желаем Сергею? Конечно, здоровья и ярких побед", — говорится в сообщении ФХР в Твиттере.

С днем рождения Мозякина также поздравил его клуб: «С Днем рождения, Капитан!»

Сегодня день рождения у Сергея Мозякина! Нападающему сборной России исполняется 37 лет. Что мы желаем Сергею? Конечно, здоровья и ярких побед! Вас призываем не стесняться и писать пожелания в комментариях 👇 pic.twitter.com/WJSVg8knYT

— Хоккей России (@russiahockey) 30 марта 2018 г.

С Днём рождения, Капитан! pic.twitter.com/Q1zqnRpN08

— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) 30 марта 2018 г.