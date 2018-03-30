Более 700 единиц боевой техники задействованы в учениях в Ленобласти

Главное условие тактических военных учений — максимальная реалистичность происходящего. Что называется, стрелять — так стрелять. Когда экипаж у орудия поднимает красный флажок, это означает, что оно готово к бою, передает "ТВ Центр"

От российских «Градов», «Смерчей», «Ураганов» под ногами дрожит земля. Когда на этом полигоне начинается отработка маневров, жителей ближайшего города всегда предупреждают заранее — чтобы не пугались.

Бригадно-тактические учения проводятся для солдат мотострелковой бригады, которые раньше никогда не бывали на этом полигоне. По легенде, к рубежам полигона подступает отряд боевиков-террористов: их нужно блокировать и уничтожить. Экипажи боевых машин отрабатывают различные маневры: например, втянуть условного противника в огневой мешок. Или прямо на поле боя подготовить и провести подрыв передних рубежей.

Такие операции проводятся успешно только при условии, что каждое подразделение на земле и в воздухе, и каждый солдат — а их на этом поле боя около 2 тысяч — точно знает свое дело. Все это долго отрабатывается заранее: на тренажерах, на бумаге. Один из последних тактических приемов — так называемый «сирийский вал», отголосок последней войны. Когда на поле волнами устраиваются земляные насыпи — как в сирийской пустыне.

На поле боя — около 500 мишеней: орудия условного противника, группировки боевиков. Но без специальных приборов всего этого не увидеть — площадь полигона 10 на 10 километров. При этом экипажи танков и артустановок умудряются поражать цели. Сложно представить, что этими машинами управляют парни, которым зачастую нет и двадцати.

Такие учения нужны не только для того, чтобы в совершенстве отработать тактические маневры, но и для того чтобы их участники, молодые ребята, психологически прочувствовали — каково оказаться в настоящем танке в условиях, приближенных к боевым.

Сами солдаты признаются: исполнить такой сложный вальс танков и самолетов в точном соответствии с замыслом командования очень сложно. Но ведь главное — это не отработать заготовленный сценарий, а научиться максимально слаженно действовать на любом поле. И на учениях, и, если придется, в бою.