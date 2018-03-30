Герой «вирусного видео» дал взятку полицейскому и будет наказан

Герой видео из соцсетей, дающий взятку полицейскому, привлечён к уголовной ответственности. Об этом сообщает STAV.AIF.RU пресс-служба СУ СКР по СК.

В феврале пользователи соцсетей из Пятигорска разместили видео, в котором водитель отсчитывает несколько купюр и передаёт их сотруднику ГИБДД . Видео набрало популярность, и Следственный комитет начал проверку. Расследование продолжается, но уже возбуждено два уголовных дела: в отношении полицейского и водителя.

Следствие установило, что события на видео произошли 16 февраля на одной из улиц Пятигорка. По мнению сотрудника ДПС, водитель из Санкт-Петербурга выехал на встречную полосу. Полицейский остановил нарушителя и предложил пройти к служебной машине для проверки документов. Пока один инспектор разъяснял водителю, какое наказание предусмотрено за его нарушение, другой предложил заплатить 10 000 рублей, чтобы избавиться от административной ответственности. Водитель поторговался и предложил сотрудникам взятку в 8 000 рублей. Именно этот эпизод попал в нашумевшее видео.

Сейчас сотрудники Следственного комитета допрашивают свидетелей и собирают дополнительные доказательства для подробного расследования.

Публикация от pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) 18 Фев 2018 в 4:47 PST