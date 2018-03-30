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Герой «вирусного видео» дал взятку полицейскому и будет наказан
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Герой «вирусного видео» дал взятку полицейскому и будет наказан 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Герой видео из соцсетей, дающий взятку полицейскому, привлечён к уголовной ответственности. Об этом сообщает STAV.AIF.RU пресс-служба СУ СКР по СК.
В феврале пользователи соцсетей из Пятигорска разместили видео, в котором водитель отсчитывает несколько купюр и передаёт их сотруднику ГИБДД. Видео набрало популярность, и Следственный комитет начал проверку. Расследование продолжается, но уже возбуждено два уголовных дела: в отношении полицейского и водителя.
Следствие установило, что события на видео произошли 16 февраля на одной из улиц Пятигорка. По мнению сотрудника ДПС, водитель из Санкт-Петербурга выехал на встречную полосу. Полицейский остановил нарушителя и предложил пройти к служебной машине для проверки документов. Пока один инспектор разъяснял водителю, какое наказание предусмотрено за его нарушение, другой предложил заплатить 10 000 рублей, чтобы избавиться от административной ответственности. Водитель поторговался и предложил сотрудникам взятку в 8 000 рублей. Именно этот эпизод попал в нашумевшее видео.
Сейчас сотрудники Следственного комитета допрашивают свидетелей и собирают дополнительные доказательства для подробного расследования.
Публикация от pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) 18 Фев 2018 в 4:47 PST
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