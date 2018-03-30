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Активные москвичи предпочли старые названия линий метро
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Активные москвичи предпочли старые названия линий метро 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Напомним: официальные названия линий московского метро связаны с районами, через которые проходят, либо со станциями, расположенными на них. Но популярны и неофициальные названия линий — «красная ветка», «салатовая ветка» и им подобные.
Портал «Активный гражданин» вынес на голосование три варианта решения вопроса: оставить старые названия, переименовать линии по цветам на схеме метро либо дать линиям порядковые номера.
В итоге большинство участников опроса — 44,01процента — выбрали первый вариант. Интересно, что за него голосовали в основном люди старше 35 лет.
Назвать линии по цветам в основном хотели молодые москвичи, а также женщины — этот вариант набрал 40,55 процентов голосов.
А идея назвать линии по номерам нашла поддержку лишь у 8,96 процентов москвичей.
Так что всё остаётся как есть
— большинство активных москвичей старые названия вполне устраивают.
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