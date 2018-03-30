Россия и Норвегия подпишут соглашение о сейсморазведке на шельфе летом

Минприроды РФ рассчитывает, что Россия и Норвегия подпишут соглашение о проведении сейсморазведки в бывшей спорной зоне на шельфе Баренцева моря летом 2018 года, в ходе заседания российско-норвежской межправкомиссии. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

«Мы его (соглашение. — RNS) подготовили ещё весной прошлого года. На сегодняшний день все окончательно готово. Летом этого года на очередном заседании межправкомиссии планируется подписание этого соглашения», — сказал Донской.

20 января 2017 года стало известно, что правительство РФ одобрило проект соглашения между Россией и Норвегией о порядке сбора сейсмических данных на шельфе Баренцева моря и Северного Ледовитого океана.

Минприроды поручено провести переговоры с норвежской стороной и подписать данное соглашение от имени правительства РФ, «разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера».