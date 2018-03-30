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«РБ Лейпциг» договорился о продлении контракта с главным тренером
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«РБ Лейпциг» договорился о продлении контракта с главным тренером 

LiveSport.Ru 1 час назад
Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль рассказал, что достиг договоренности с руководством клуба о продлении своего действующего контракта.
«Я чувствую себя комфортно в Лейпциге и считаю, что команда может подняться еще выше в турнирной таблице. На этой неделе у нас состоялся разговор с руководством и есть высокая вероятность моего продолжения работы в Лейпциге после 2019 года.
Матч с «Баварией» показал, что «РБ Лейпциг» на многое способен. Я допускаю, что могу остаться здесь на долго», — цитирует Хазенхюттля ESPN.
Хазенхюттль возглавил клуб летом 2016 года. В дебютном сезоне в элитном дивизионе Германии «РБ Лейпциг» занял вторую строчку.
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