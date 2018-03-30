ГБУ «ЦФК и С ЮАО г. Москвы» Москомспорта, Проспект Андропова, д. 39, стр. 50. Соревнования по городошному спорту «Весенние каникулы»

29 марта команда нашего района Царицыно в составе: Никишовой Екатерины, Сарафановой Екатерины и Чекулаевой Валерии выступила на окружных соревнованиях по городошному спорту «Весенние каникулы» и заняла почетное третье место.

Цели и задачи соревнований: пропаганда массового спорта, воспитание потребности в систематическом, ежедневном занятии спортом. И неслучайно наша команда состояла из девушек, состоящих на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних, приятно и полезно проводить время с ровесниками на полях спортивных баталий.