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ГБУ «ЦФК и С ЮАО г. Москвы» Москомспорта, Проспект Андропова, д. 39, стр. 50. Соревнования по городошному спорту «Весенние каникулы»
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ГБУ «ЦФК и С ЮАО г. Москвы» Москомспорта, Проспект Андропова, д. 39, стр. 50. Соревнования по городошному спорту «Весенние каникулы» 

Управа района Царицыно города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Царицыно города Москвы
29 марта команда нашего района Царицыно в составе: Никишовой Екатерины, Сарафановой Екатерины и Чекулаевой Валерии выступила на окружных соревнованиях по городошному спорту «Весенние каникулы» и заняла почетное третье место.
Цели и задачи соревнований: пропаганда массового спорта, воспитание потребности в систематическом, ежедневном занятии спортом. И неслучайно наша команда состояла из девушек, состоящих на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних, приятно и полезно проводить время с ровесниками на полях спортивных баталий.
Управа района Царицыно города Москвы: последние новости
ГБУ ЦД «Личность», Шахматный клуб «ФОРПОСТ» 31 марта в 12:00 в парке «СОСЕНКИ» будет дан старт семейному спортивному празднику, который организует и проведет Центр досуга «Личность» Впервые одновременно в 20 библиотеках ЮАО г.Москвы в период с 11 февраля 2018 по 11 марта 2018 года будет проходить благотворительная акция помощи бездомным животным «Отзовись!».
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