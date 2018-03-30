XII турнир по горнолыжному спорту городов Cибири и Дальнего Востока памяти В. А. Зверева пройдет в Байкальске

На Байкальском горнолыжном курорте Гора Соболиная со 2 по 6 апреля пройдут межрегиональные соревнования — зональное первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по горнолыжному спорту «XII турнир городов Cибири и Дальнего Востока памяти Валерия Алексеевича Зверева». В турнире планируют принять участие более 350 юных спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Томска, Новосибирска, Облучья, Арсеньева, Барнаула и других российских городов. Об этом сообщил заместитель министра спорта области Павел Богатырев.

— Турнир по горнолыжному спорту памяти Валерия Алексеевича Зверева является традиционным и на сегодняшний день самым массовым детским турниром по горнолыжному спорту в России. По предварительным заявкам, Приангарье на этих соревнованиях будут представлять 115 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Братска, Байкальска, Саянска и Железногорска-Илимского, — рассказал Павел Богатырев

Соревнования проводятся в личном и командном зачетах среди юношей и девушек по четырем возрастным категориям: 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения. 3 и 4 апреля пройдут соревнования по дисциплине «слалом-гигант», 5 апреля — по слалому, 6 апреля — по дисциплине «слалом-мини-кросс».

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации горнолыжного спорта в Иркутской области и России, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов, стимулирования работы детских спортивных школ по горнолыжному спорту Сибири и Дальнего Востока. Турнир памяти В. А. Зверева завершает зимний сезон горнолыжного спорта в Приангарье.

Справка:

Валерий Алексеевич Зверев родился в Байкальске. Он считается основателем горнолыжного комплекса «Гора Соболиная». Благодаря его энтузиазму в 70 — 80 годы была подготовлена почва для развития горнолыжного спорта в Байкальске. Валерий Зверев воспитал целую плеяду талантливых спортсменов-горнолыжников.