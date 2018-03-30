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Спорт в России: для кого он существует?
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Спорт в России: для кого он существует? 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Ещё раз о том, почему домашние матчи в России возможны в гостях.
А давайте перенесём футбольный матч из Перми в Хабаровск! Нет, давайте не в Хабаровск, а в Москву, на поле соперника! А давайте перенесём финал футбольного Кубка России на другой день, потому что полиция против! А давайте будем начинать хоккейный плей-офф в феврале, чтобы команды, в него не попавшие, остались без игр на семь месяцев! А давайте в баскетбольном чемпионате страны у нас будут в одной лиге играть клуб и его официальный фарм-клуб!
Не буду говорить, что все, но очень многие решения у нас принимаются так, что становится понятно: профессиональный спорт в России по-прежнему занимает незначительное место в жизни общества. Если бы он был нужен больше, чаще и стабильнее, руководители клубов, лиг и федераций были бы вынуждены хотя бы пытаться вписать свои решения в рамки логики и здравого смысла. А так у них развязаны руки, поэтому можно сидеть, сложив их на стол. Короткий пример-сравнение, как это может работать. В чемпионате Германии по футболу принято почти революционное решение выносить один матч на понедельник, чтобы продавать телеправа дороже. Консервативная болельщицкая среда отреагировала так яростно, что задела и другую тему: правило 50+1, позволяющее немцам обходиться без денег шейхов. Баннеры, акции на трибунах, отказ болельщиков приходить на стадион — они сделали все, чтобы показать: решение глупое и направленное против желания болельщиков и традиционного здравого смысла. И дискуссия о необходимости матчей в понедельник стала серьезной. В то же время в открытом чемпионате России по хоккею с 2012 по 2017 год не проводились матчи 7 сентября — в день катастрофы ярославского «Локомотива». Это было красиво и правильно — этот день не для хоккея, он для того, чтобы задуматься о мимолетности жизни. С 2018 года КХЛ будет играть 7 сентября. Зачем, для кого, есть ли в этом необходимость, когда гладкий сезон играется ежедневно, и большого значения пропуск одного дня не имеет? Решение, как это часто бывает, принималось по принципу «а давайте попробуем». Так быть не должно, но так будет продолжаться, потому что достойного отпора со стороны потребителя продукта глупость не получает. И так как это происходит, то влияние получают даже далекие от спорта внешние факторы. Вот сейчас, например, полиция против финала футбольного Кубка России в Волгограде 9 мая, а пару лет назад с полицией и Кубком был связан другой эпизод. В одном провинциальном регионе управление МВД заметило, что по сетке Кубка у местного клуба, если он пройдет в следующий этап, выпадает соперник из числа наших топ-клубов с огромным количеством активных фанатов. В полиции решили, что не хотят связываться с наплывом фанатов и ненавязчиво так попросили клуб не проходить дальше. Клуб и не прошел. Как это работает? Как это, блин, вообще возможно? А возможно это только в условиях низкого обратного интереса, когда никто не станет задавать эти вопросы.
И мое любимое по этой теме. Ровно три года назад, в феврале 2015 года, женская баскетбольная «Энергия» из Иваново попала в плей-офф чемпионата России на УГМК из Екатеринбурга. УГМК — одна из сильнейших и, возможно, самая могущественная и богатая команда Европы, поэтому серию до двух побед в формате 1-1-1 они предложили провести в Екатеринбурге, без заезда в Иваново. Более того, УГМК оплатил «Энергии» неделю проживания в своем городе до «домашнего» матча.
Но самое невероятное было в сообщении на официальном сайте «Энергии». Вот цитата от клуба, который наплевал на своих болельщиков, согласившись провести домашний матч против лучших баскетболисток мира в гостях: «Ивановские болельщики увидят свою команду на домашнем паркете 16 апреля. „Энергия“ примет в Иваново проигравшую команду пары „Спарта энд К“ Видное — „Динамо“ Москва». Ждем в апреле болельщиков на трибунах и побед от ивановских баскетболисток". То есть, понимаете? Еще до первой игры серии с УГМК клуб уже анонсирует, что проиграл и сыграет за 5-8 места. Клуб, согласившийся сыграть домашний матч плей-офф в гостях. Это высшая лига, не турнир дворовых команд, но всех все устраивает. Все приведенные примеры, которых ежемесячно десятки, можно назвать перегибами, но дело в том, что из этих перегибов и складывается профессиональный спорт в России. Измятый глупыми решениями, неопрятный он оказывается не нужен обществу. А раз так, то и руководителей не возникает желания его умыть, причесать и выгладить ему воротник.
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