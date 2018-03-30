«Ливерпуль» предлагал за Бэйла 70 млн евро или Коутиньо

Летом 2017 года «Ливерпуль» пытался заполучить Гарета Бэйла

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на книгу «ПСЖ»: откровения революции», клуб предлагал «Реалу» 70 млн евро или бразильского хавбека Филиппе Коутиньо, который этой зимой перешёл в «Барселону».

Отмечается, что на тот момент глава «сливочных» Флорентино Перес вёл переговоры о трансфере Килиана Мбаппе и предлагал «Монако» услуги валийского форварда. В конечном итоге, обе сделки так и не состоялись.

Добавим, что летом 2017 года рулевой «МЮ» Жозе Моуринью подтвердил интерес к Гарету Бэйлу.