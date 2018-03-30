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Моутинью продлил контракт с «Монако»
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Моутинью продлил контракт с «Монако» 

LiveSport.Ru 57 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитником Жоао Моутинью продлил контракт с «Монако» до 30 июня 2020-го года, сообщает официальный сайт «монегасков».
Португальский хавбек перешел в «Монако» летом 2013-го года из «Порту» за 25 миллионов евро.
С тех пор он провел за команду 211 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 39 результативных передач, а также выиграл чемпионат Франции 2016/17.
🖋️ L’AS Monaco est fier d’annoncer la prolongation du contrat de @JoaoMoutinho jusqu’en 2020! #Moutinho2020 pic.twitter.com/yDU62aWv1K— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 29 марта 2018 г.
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