В Зерновом союзе пожаловались на нехватку транспорта для перевозки урожая

Российские аграрии в ближайшее время могут столкнуться с дефицитом зерновозов. По данным «Коммерсанта», уже в этом году из более чем 40 тыс. единиц будут списаны 722 зерновоза, а в течение 2019-2020 годов — более 10 тыс. вагонов. При этом эксперты издания отмечают, что мощностей вагоностроения не хватит, чтобы восполнить списанные единицы.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН отметил, что проблема нехватки составов в большей степени затронет внутренние перевозки — уже сейчас отгрузки зерна задерживаются на несколько месяцев.

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«Это в большей степени касается внутренних перевозок. На экспорт мы больше половины (зерна — прим. НСН) везем автотранспортом, довозим до портов. Это, в основном, внутренняя проблема, связанная с внутренним перемещением зерновых потоков. Она есть, это правда. Списание опережает мощности производства новых вагонов и это приводит к тому, что парк сокращается. Мы сейчас по два-три месяца ждем, когда получим вагоны. Это сильно задерживает отгрузки», — сказал Злочевский.

По словам президента Российского зернового союза, частично решить проблему возможно, сократив оборот зерновозов и исключив простаивание составов в ожидании погрузки. «С прошлого года удалось сократить до 19 суток, раньше он доходил до 23. Но это не кардинальные цифры. Если бы в два раз сократилось, тогда, может быть, вагонов бы хватило», — заявил Злочевский в эфире НСН.

Эксперты также опасаются, что появление на рынке новых зерновозов может резко увеличить цену перевозки. С февраля 2017 года по февраль 2018 года ставка предоставления зерновозов уже выросла с 1,2 тыс. до 1,67 тыс. руб. за вагон в сутки, отмечают ОАО РЖД

Ранее глава Минсельхоза России Александр Ткачев предложил правительству целиком субсидировать всю провозную цепочку зерна, а не только тариф на перевозку железнодорожным транспортом, сообщает РИА Новости . По словам Ткачева, Россия в 2018 году может собрать 110 млн тонн зерна при благоприятных условиях.