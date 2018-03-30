Бурлачко возглавил региональный совет руководителей депутатских объединений ВПП «Единая Россия» Кубани

КРАСНОДАР, 30 марта, ФедералПресс . Первый вопрос повестки заседания был избрание председателя Регионального совета руководителей депутатских объединений ВПП «Единая Россия» Краснодарского края. Им стал Юрия Бурлачко

Кроме этого, сегодня стало известно, что Бурлачко проведет в Новороссийске первую церемонию награждения лучшего органа ТОС.