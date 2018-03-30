Бурлачко возглавил региональный совет руководителей депутатских объединений ВПП «Единая Россия» Кубани 

КРАСНОДАР, 30 марта, ФедералПресс. Первый вопрос повестки заседания был избрание председателя Регионального совета руководителей депутатских объединений ВПП «Единая Россия» Краснодарского края. Им стал Юрия Бурлачко.
Кроме этого, сегодня стало известно, что Бурлачко проведет в Новороссийске первую церемонию награждения лучшего органа ТОС.
Пресс-служба заксобрания сообщает, что единогласно была поддержана кандидатура председателя ЗСК, руководителя фракции Партии «Единая Россия» Юрия Бурлачко. Участники собрания также утвердили новых членов совета и избрали заместителя Регионального совета в лице первого заместителя председателя ЗСК, первого заместителя руководителя фракции Партии «Единая Россия» Николая Гриценко.