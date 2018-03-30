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Агуэро не сыграет с «Эвертоном» и рискует пропустить матч с «Ливерпулем» в ЛЧ
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Агуэро не сыграет с «Эвертоном» и рискует пропустить матч с «Ливерпулем» в ЛЧ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро продолжает залечивать травму колена, полученную в середине месяца.
Как сообщает журналист Хосе Альварес Хайа в своём «твиттере», футболист точно пропустит матч 32-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном», который состоится завтра, 31 марта, в Ливерпуле. При этом остаётся под вопросом участие форварда в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», которая пройдёт 4 апреля на поле мерсисайдцев. Более того, по словам журналиста, на данный момент шансов на участие аргентинца в игре с красными стало меньше.
Из-за травмы Агуэро пропустил товарищеские матчи сборной Аргентины с Италией (2:0) и Испанией (1:6).
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