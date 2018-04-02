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Юрген Клопп: В матче с «Ман Сити» нельзя только защищаться и надеяться, что они не забьют
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Юрген Клопп: В матче с «Ман Сити» нельзя только защищаться и надеяться, что они не забьют 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Я бы сказал, что из всех пар, а каждая по-своему хороша, будь я был нейтральным болельщиком, то выбрал бы нашу.
Все, кто видел наши два матча в этом чемпионате Англии, матчи между „Сити“ и „Ливерпулем“ после назначения Пепа и даже матчи до его прихода, понимают, что это будет захватывающее противостояние. Таким и должен быть футбол.
Главной целью, вероятно, будет не столько результат, сколько стремление принять больше правильных решений, чем соперник. Против „Ман Сити“ нельзя просто защищаться и надеяться, что они не забьют. Они слишком хороши.
Наша игра в атаке, наш высокий прессинг доставляют соперникам проблемы. Если у нас будет получаться, „Сити“ столкнется с трудностями.
Думаю, за этими играми будет наблюдать много тренеров по всему миру. Чтобы найти решение, как эффективно играть в обороне и при этом быть опасными в атаке против топ-команд вроде „Барселоны“ и „Ман Сити“.
Будет интересно. Нет гарантий, что это сработает. В итоге все решают парни на поле», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 4 апреля и начнется в 21:45 по Москве.
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