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Юрий Вернидуб: После гола Шевченко показал: что такое «хохлы» и с чем их едят
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Юрий Вернидуб: После гола Шевченко показал: что такое «хохлы» и с чем их едят 

Советский спорт 32 минуты назад
Тренер «Зари» Юрий Вернидуб, выступавший с 1997 по 2000 годы за «Зенит», рассказал об эмоциях после гола нападающего сборной Украины Андрея Шевченко в ворота сборной России в матче отборочного турнира Евро-2000.
«Вы же знаете мой характер, — приводит Football24.ua. слова Вернидуба. — Поверьте, все эмоции, которые держал внутри, выдал им наружу: что такое «хохлы» и с чем их едят.
Тем более, я в команде был не один такой — Сергей Попов, Саша Свистунов, Саша Спивак, Гена Попович, Саша Бабий. Целая украинская диаспора. Оскорблять себя мы не позволяли никому. И нас уважали за это. Если я, гражданин Украины, носил капитанскую повязку «Зенита», то это о многом говорит».
Напомним, Шевченко сравнял счет в конце матча (1:1) и не позволил сборной России выйти в финальную часть Евро-2000.
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