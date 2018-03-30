Юрий Вернидуб: После гола Шевченко показал: что такое «хохлы» и с чем их едят

Тренер «Зари» Юрий Вернидуб , выступавший с 1997 по 2000 годы за «Зенит» , рассказал об эмоциях после гола нападающего сборной Украины Андрея Шевченко в ворота сборной России в матче отборочного турнира Евро-2000.

«Вы же знаете мой характер, — приводит Football24.ua. слова Вернидуба. — Поверьте, все эмоции, которые держал внутри, выдал им наружу: что такое «хохлы» и с чем их едят.

Тем более, я в команде был не один такой — Сергей Попов , Саша Свистунов, Саша Спивак, Гена Попович, Саша Бабий. Целая украинская диаспора. Оскорблять себя мы не позволяли никому. И нас уважали за это. Если я, гражданин Украины, носил капитанскую повязку «Зенита», то это о многом говорит».

Напомним, Шевченко сравнял счет в конце матча (1:1) и не позволил сборной России выйти в финальную часть Евро-2000.