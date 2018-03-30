Павлюченко — о запрете на татуировки в Китае: для меня это звучит дико

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал новость о том, что в Китае футболистам запретят показывать татуировки.

«Если футболистов обязывают прятать татуировки, значит они должны надевать длинные игровые футболки, которые полностью будут прятать руки. Но есть много игроков, у которых татуировки на шее. Получается, они должны играть в водолазках? Честно говоря, для меня это звучит дико. Есть футболисты, которые делают татуировки, посвящённые маме, папе, детям, жене. После забитого гола они празднуют, целуют татуировку», — сказал Павлюченко в эфире телеканала «Россия 24».