Прошлым летом Коутиньо мог перейти в «Реал» в обмен на Бэйла

По сведениям издания, английский клуб был готов заплатить за футболиста 70 миллионов евро, а также отдать хавбека Филиппе Коутиньо. Впрочем королевский клуб отказался от трансфера, так как в тот момент пытался приобрести форварда Килиана Мбаппе и хотел задействовать в этой сделке Бэйла. Впрочем Мбаппе в итоге перешел в ПСЖ.

Что касается Коутиньо, то он в январе этого года стал игроком «Барселоны».