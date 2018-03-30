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Дмитрий Крикорьянц поздравит Алёну Филюшкину от имени главы региона
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Дмитрий Крикорьянц поздравит Алёну Филюшкину от имени главы региона 

Советский спорт 46 минут назад
Известной омской спортсменке, мастеру спорта по легкой атлетике (спорт глухих) присуждена госнаграда.
За высокие спортивные достижения на XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года в турецком Самсуне распоряжением президента РФ Алёне Филюшкиной объявлена благодарность. Вручение самой госнаграды состоится позже.
В понедельник, 2 апреля, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц вручит спортсменке поздравительную открытку от врио губернатора Омской области Александра Буркова, в которой глава региона поздравляет Алёну Филюшкину с присуждением госнаграды.
На мероприятии также будет присутствовать наставник Алёны Филюшкиной, готовящий ее к соревнованиям — заслуженный тренер России Елена Савченко.
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