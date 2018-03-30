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Поклонники EVE Online пожертвовали баянисту из России больше 750 долларов
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Поклонники EVE Online пожертвовали баянисту из России больше 750 долларов 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
За один вечер стрим музыканта Вадима Херувимова посмотрели сотни игроков.
25 марта фанаты космической MMORPG EVE Online наводнили Twitch-трансляцию российского аккордеониста после того, как один из игроков обнаружил стрим и организовал целый «рейд».
До этого Вадим Херувимов, известный также под ником mozg888vadim музыкант из Владимира, играл на баяне для небольшой аудитории в несколько десятков человек, пытаясь собрать деньги на подарок сестре.
Однако вскоре пост с фрагментом его трансляции появился на Reddit, и к просмотру начали присоединяться самые разные пользователи сети, главным образом — члены клана Goonswarm из EVE.
В чате Херувимову начало поступать множество заказов, в том числе на музыку из игр и фильмов, а также пародийные песни, популярные в сообществе космической онлайн-RPG. Как минимум одну из них, Little Bees (переложение Let It Be группы Beatles) он сыграл на слух вместе с записью.
Музыкант также подшучивал над зрителями. Когда его попросили сыграть имперский марш из «Звёздных войн», он подготовился, установив тематический фон и надев маску Дарта Вейдера, после чего начал играть Never Gonna Give You Up Рика Эстли.
Тем не менее, позже он всё же исполнил на баяне версию саундтрека к фантастической франшизе.
В ходе стрима Херувимов, выпускник консерватории и лауреат музыкальных конкурсов, не раз продемонстрировал своё умение игры.
К концу вечера зрители пожертвовали ему более 750 долларов, хотя его изначальная цель составляла около пятидесяти.
По словам игрока с ником Klavas, организовавшего «рейд» клана EVE Online, такой успех — это лишь заслуга музыканта. Если бы не талант аккордеониста и хорошее настроение Херувимова, утверждает он, наплыв зрителей не продлился бы так долго.
#фан #eveonline #игры
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