Игрок «Зенита» рассказал об обстановке на скамейке запасных во время матчей 

Полузащитник петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал об обстановке на скамейке запасных во время матчей, сообщает ТАСС.
"На скамейке мы всегда обсуждаем матч — то, что происходит на поле. Разбираем ошибки, которые видим. Но что бы ни случилось, обсуждаем только игру и не отвлекаемся на посторонние темы. Можем обсуждать тактику и расположение игроков на поле", — приводит слова Ригони пресс-служба «Зенита».
Аргентинец заявил, что концентрация на скамейке запасных необходима перед выходом на замену.
"Мы всегда держим концентрацию. Даже когда остаемся на скамейке. Конечно, можем иногда пошутить и посмеяться, но это только для того, чтобы разрядить ситуацию и не переволноваться", — отметил футболист.
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