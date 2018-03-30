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Игрок «Зенита» рассказал об обстановке на скамейке запасных во время матчей
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Игрок «Зенита» рассказал об обстановке на скамейке запасных во время матчей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал об обстановке на скамейке запасных во время матчей, сообщает ТАСС.
"На скамейке мы всегда обсуждаем матч — то, что происходит на поле. Разбираем ошибки, которые видим. Но что бы ни случилось, обсуждаем только игру и не отвлекаемся на посторонние темы. Можем обсуждать тактику и расположение игроков на поле", — приводит слова Ригони пресс-служба «Зенита».
Аргентинец заявил, что концентрация на скамейке запасных необходима перед выходом на замену.
"Мы всегда держим концентрацию. Даже когда остаемся на скамейке. Конечно, можем иногда пошутить и посмеяться, но это только для того, чтобы разрядить ситуацию и не переволноваться", — отметил футболист.
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