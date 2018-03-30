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Ригони рассказал, о чем разговаривают футболисты на скамейке запасных
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Ригони рассказал, о чем разговаривают футболисты на скамейке запасных 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, что ему пришлось выучить все русские фамилии. Он также добавил, что во время матчей футболисты на скамейке говорят только об игре.
— Поначалу мне было сложно произносить все русские фамилии, они казались такими странными, — сказал Ригони в интервью пресс-службе «Зенита». — Потом меня несколько раз поймали на том, что я неправильно произносил фамилии ребят. Так что пришлось все выучить. Теперь для меня нет непроизносимых имен и фамилий.
На скамейке мы всегда обсуждаем матч — то, что происходит на поле. Разбираем ошибки, которые видим. Но что бы ни случилось, обсуждаем только игру и не отвлекаемся на посторонние темы. Можем обсуждать тактику и расположение игроков на поле. Все это необходимо, чтобы быть готовым в любой момент выйти на замену. Мы всегда держим концентрацию. Даже когда остаемся на скамейке. Конечно, можем иногда пошутить и посмеяться, но это только для того, чтобы разрядить ситуацию и не переволноваться.
Если бы я не стал футболистом, возможно, я бы связал свою жизнь с музыкой. Я ее очень люблю. Играл бы на гитаре или на фортепиано.
Эмилиано Ригони — о жизни в Петербурге, российских дорогах, фильме «Брат» и Counter-Strike. Свежий выпуск рубрики #Ask на «Зенит-ТВ»! 🔝 pic.twitter.com/scN3MlvzQS
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 30 марта 2018 г.
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