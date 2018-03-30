Ригони рассказал, о чем разговаривают футболисты на скамейке запасных

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, что ему пришлось выучить все русские фамилии. Он также добавил, что во время матчей футболисты на скамейке говорят только об игре.

— Поначалу мне было сложно произносить все русские фамилии, они казались такими странными, — сказал Ригони в интервью пресс-службе «Зенита». — Потом меня несколько раз поймали на том, что я неправильно произносил фамилии ребят. Так что пришлось все выучить. Теперь для меня нет непроизносимых имен и фамилий.

На скамейке мы всегда обсуждаем матч — то, что происходит на поле. Разбираем ошибки, которые видим. Но что бы ни случилось, обсуждаем только игру и не отвлекаемся на посторонние темы. Можем обсуждать тактику и расположение игроков на поле. Все это необходимо, чтобы быть готовым в любой момент выйти на замену. Мы всегда держим концентрацию. Даже когда остаемся на скамейке. Конечно, можем иногда пошутить и посмеяться, но это только для того, чтобы разрядить ситуацию и не переволноваться.

Если бы я не стал футболистом, возможно, я бы связал свою жизнь с музыкой. Я ее очень люблю. Играл бы на гитаре или на фортепиано.

Эмилиано Ригони — о жизни в Петербурге, российских дорогах, фильме «Брат» и Counter-Strike. Свежий выпуск рубрики #Ask на «Зенит-ТВ»! 🔝 pic.twitter.com/scN3MlvzQS

— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 30 марта 2018 г.