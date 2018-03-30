Ташаев стремится попасть в европейский топ-чемпионат

Хавбек «Динамо» Александр Ташаев поведал о желании попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов Европы.

"Амбиции попасть в европейский клуб есть. В любой из топ-лиг — Англия, Германия, Испания — с удовольствием себя бы попробовал. Но, чтобы туда попасть, в первую очередь нужно играть за сборную. А кроме того, выйти со своим клубом в еврокубки. Без этих двух вещей сложно рассчитывать, что на тебя обратят внимание за границей", — сказал полузащитник.

В текущем сезоне 23-летний футболист отыграл 19 матчей в РФПЛ и забил 4 гола.