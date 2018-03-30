Playboy объявляет начало конкурса «Футбольная команда Playboy»

В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 Playboy объявляет начало конкурса «Футбольная команда Playboy», с помощью которого будет выбрано 11 самых красивых, талантливых и зажигательных девушек.

Финалистки будут участвовать в тематической фотосессии на одном из центральных московских стадионов, а результат будет напечатан на нескольких разворотах в июньском номере журнала, который выйдет перед самым стартом ЧМ по футболу в России.

Согласно условиям, в конкурсе может принять участие любая девушка, достигшая 18-летнего возраста. Для этого ей нужно отправить 10 своих лучших фотографий в белье или купальнике на электронный адрес playboyteam@burda.ru до 13 мая (включительно) и небольшой рассказ о себе. Снимки, прошедшие модерацию, будут появляться на сайте, а пользователи своими лайками смогут поддержать понравившихся претенденток.

По результатам голосования на сайте жюри конкурса пригласит девушек на очный кастинг, в результате которого выберет 11 самых-самых, именно они и войдут в состав «футбольной команды Playboy». C 14 по 17 мая финалистки будут приглашены для фотосессии на футбольном стадионе. В период с 8 по 10 июня фотографии девушек будут опубликованы на сайте и появятся в июньском номере журнала Playboy.