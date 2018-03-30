В УВД по ЗАО состоялась спартакиада по волейболу 

В преддверии Спартакиады ГУ МВД России по г. Москве по служебно-прикладным видам спорта в Управлении внутренних дел по Западному округу прошла спартакиада по волейболу.
В спартакиаде приняли участие 6 команд, состоящие из сотрудников территориальных ОМВД, ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО и ОБ ППСП УВД по ЗАО.
По итогам Спартакиады призовые места распределились, следующим образом:
1-е место — команда ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы;
2-е место — команда ОБ ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве;
3-е место — команда ОМВД России по району Раменки г. Москвы.
Победителям и призерам турнира начальник Отделения профессиональной подготовки старший лейтенант внутренней службы Ким Лернер вручил грамоты и памятные медали.