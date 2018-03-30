Ещё
В УВД по ЗАО состоялась спартакиада по волейболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В УВД по ЗАО состоялась спартакиада по волейболу 

На Западе Москвы 36 минут назад
Фото: На Западе Москвы
В преддверии Спартакиады ГУ МВД России по г. Москве по служебно-прикладным видам спорта в Управлении внутренних дел по Западному округу прошла спартакиада по волейболу.
В спартакиаде приняли участие 6 команд, состоящие из сотрудников территориальных ОМВД, ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО и ОБ ППСП УВД по ЗАО.
По итогам Спартакиады призовые места распределились, следующим образом:
1-е место — команда ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы;
2-е место — команда ОБ ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве;
3-е место — команда ОМВД России по району Раменки г. Москвы.
Победителям и призерам турнира начальник Отделения профессиональной подготовки старший лейтенант внутренней службы Ким Лернер вручил грамоты и памятные медали.
На Западе Москвы: последние новости
На Манежной площади организуют место памяти и скорби по погибшим в Кемерово В Парке Победы пройдет встреча ветеранов 1-го Крестьянского Советского полка Первичная организация № 8 Совета ветеранов района Кунцево отчиталось о проделанной работе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью1
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России26
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Кросби побил достижение Малкина
Уткин назвал Дзюбу дураком8
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение