В УВД по ЗАО состоялась спартакиада по волейболу

В преддверии Спартакиады ГУ МВД России по г. Москве по служебно-прикладным видам спорта в Управлении внутренних дел по Западному округу прошла спартакиада по волейболу. В спартакиаде приняли участие 6 команд, состоящие из сотрудников территориальных ОМВД, ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО и ОБ ППСП УВД по ЗАО. По итогам Спартакиады призовые места распределились, следующим образом: 1-е место — команда ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы; 2-е место — команда ОБ ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве; 3-е место — команда ОМВД России по району Раменки г. Москвы. Победителям и призерам турнира начальник Отделения профессиональной подготовки старший лейтенант внутренней службы Ким Лернер вручил грамоты и памятные медали.