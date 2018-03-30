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300 тысяч болельщиков ожидается в Ростовской области во время чемпионата мира
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300 тысяч болельщиков ожидается в Ростовской области во время чемпионата мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко заявил, что в регионе ожидается порядка 300 тыс. иностранных болельщиков во время чемпионата мира 2018 года.
"Есть данные по официальной статистике «Match Accommodation», у нас порядка 20-30 тыс. сейчас забронировано официальных мест размещения для клиентских групп ФИФА, но болельщиков, которые в этот период посетят Ростовскую область, мы ожидаем порядка 300 тыс. — это только те, кто (проходят) по тем или иным средствам бронирования. Но будут и жители Ростовской области, соседних районов, российские граждане", — приводит слова Молодченко ТАСС.
Также он сказал, что руководители и представители власти, дипломаты нескольких стран предварительно подтвердили посещение встреч мирового первенства в Ростове-на-Дону.
"Южная Корея, Саудовская Аравия подтвердила, швейцарский посол, Бразилия — посмотрим, будут до конца мая официально подтверждены, ноты посланы, МИД России с ними работает", — отметил Молодченко.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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