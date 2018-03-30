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Детектив «Пелагия и белый бульдог» на телеканале «МИР»: интуиция на страже закона
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Детектив «Пелагия и белый бульдог» на телеканале «МИР»: интуиция на страже закона 

Мир24 2 часа назад
Монахиня Пелагия наделена невероятной интуицией, которая позволяет ей расследовать жуткие преступления. Смотрите все серии детектива «Пелагия и белый бульдог» 31 марта в 16:15 на телеканале «МИР».
Павла Аристарховича, постоянного посетителя храма, обнаруживают повешенным. Он был очень набожным мужчиной, поэтому все свои сбережения завещал на постройку церкви. В то же время у генеральши Татищевой в доме гостит фотограф Поджио. Он рассказывает, что некий Бубенцов обещал извести весь его род. В это время любимый бульдог Пелагии найден мертвым — кто-то отравил его…
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