Жителей Петрозаводска призывают не доверять фальшивым квитанциям

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 марта, ФедералПресс . Сотрудники «ПКС-Водоканал» заявили, что не имеют отношения к рассылаемым горожанам «повторным извещениям» о предварительной записи на метрологическую проверку счетчиков водоснабжения.

По их словам, к рассылке извещений причастна «Единая городская служба по учету водоснабжения», цель которой — ввести потребителей в заблуждение и навязать платные услуги. «Напоминаем, что проводить проверку водосчетчиков уполномочены только работники АО „ПКС-Водоканал“ совместно со специалистами Службы стандартизации», — говорится в официальном обращении «ПКС-Водоканал». В ведомстве отмечают, что о фальшивых квитанциях можно сообщать в Центр единого обслуживания.