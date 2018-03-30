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Жителей Петрозаводска призывают не доверять фальшивым квитанциям
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Жителей Петрозаводска призывают не доверять фальшивым квитанциям 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ПЕТРОЗАВОДСК, 30 марта, ФедералПресс. Сотрудники «ПКС-Водоканал» заявили, что не имеют отношения к рассылаемым горожанам «повторным извещениям» о предварительной записи на метрологическую проверку счетчиков водоснабжения.
По их словам, к рассылке извещений причастна «Единая городская служба по учету водоснабжения», цель которой — ввести потребителей в заблуждение и навязать платные услуги. «Напоминаем, что проводить проверку водосчетчиков уполномочены только работники АО „ПКС-Водоканал“ совместно со специалистами Службы стандартизации», — говорится в официальном обращении «ПКС-Водоканал». В ведомстве отмечают, что о фальшивых квитанциях можно сообщать в Центр единого обслуживания.
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