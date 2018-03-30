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Илья Геркус: «Каждый матч — настоящий финал! Мы начали наш поход в июле и сейчас выходим на финишную прямую»
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Илья Геркус: «Каждый матч — настоящий финал! Мы начали наш поход в июле и сейчас выходим на финишную прямую» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус призвал болельщиков поддержать команду на стадионе в оставшихся матчах чемпионата России в текущем сезоне. Он отметил, что каждая встреча для железнодорожников как финал.
"Друзья, осталось всего восемь матчей! 5 из них мы проведем дома — в родном Черкизове. Каждый матч — настоящий финал! Мы начали наш поход в июле и сейчас выходим на финишную прямую. Каждый из вас — необходимая составляющая общего успеха. Давайте все вместе поддержим команду завтра", — написал в Твиттере Геркус.
Встреча «Амкар» — «Локомотив» пройдет завтра в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.
После 22 матчей «Локо» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, набрав 49 очков.
Друзья, осталось всего восемь матчей! 5 из них мы проведём дома — в родном Черкизове. Каждый матч — настоящий финал! Мы начали наш поход в июле и сейчас выходим на финишную прямую. Каждый из вас — необходимая составляющая общего успеха. Давайте все вместе поддержим команду завтра pic.twitter.com/KLM5SymqoK
— Илья Геркус (@ilgerkus) 30 марта 2018 г.
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