Эмилиано Ригони: Один раз меня 40 минут «мурыжили» гаишники

Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о встрече с сотрудниками ГИБДД Санкт-Петербурга.

«Один раз меня остановили гаишники, — рассказал аргентинец. — После одного из матчей я подвез Дриусси до дома и поехал к себе. Я всегда подвожу его после игр в Санкт-Петербурге. Я был в зенитовской форме. Меня неожиданно остановили попросили документы. Это все очень долго продолжалось. Я застрял минут на 40. Они реально «мурыжили» меня. Все это происходило при температуре «минус 10». Я страшно замерз и абсолютно не понимал, что происходит. Пришлось даже звонить переводчице, чтобы она объяснила мне, как себя вести.

Со мной в машине еще ехал Лео Паредес. В итоге вдвоем нам удалось как-то решить эту ситуацию. Думаю, они поняли, что мы совсем иностранцы, и ловить тут нечего. Как мне потом рассказали, это была простая проверка документов. Никаких правил я не нарушал».

Эмилиано Ригони — о жизни в Петербурге, российских дорогах, фильме «Брат» и Counter-Strike. Свежий выпуск рубрики #Ask на «Зенит-ТВ»! 🔝 pic.twitter.com/scN3MlvzQS

— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 30, 2018

Напомним, 25-летний Ригони проводит первый сезон в «Зените». Он провел 11 матчей в премьер-лиге, а также десять матчей в Лиге Европы и забил шесть голов.