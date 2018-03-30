Ещё
Наингголан объяснил, почему не перешел в «Челси»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наингголан объяснил, почему не перешел в «Челси» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Sports.ru
Бельгийский полузащитник «Ромы» Раджа Наинголлан заявил, что у него была возможность перейти в «Челси» несколько лет назад.
"Были слухи об интересе ко мне из Китая, но ничего серьезного. Я не буду врать, деньги меня интересуются. Мне уже 30 лет. Но ранее я уже отклонял с финансовой точки зрения предложения. Два года назад меня звали в «Челси». Я зарабатывать больше намного больше, чем сейчас, но для меня не только деньги имеют значение. Я думал так: я хочу оставаться на том же уровне игры, так что стоит ли мне менять стиль игры и команду? Меня все устраивает в «Роме», поэтому я не хочу уходить.
Что касается завершения карьеры, то я не буду играть до 40 лет, так как люблю наслаждаться жизнью. Мне нравится играть в футболе, но самое важное для меня — хорошо жить. Я не могу только играть в футбол и сидеть все время дома. В жизни у футболистов много стресса, когда что-то не получается. Пока я буду чувствовать себя хорошо, то буду играть. Но затем придет время уступить дорогу молодым игрокам и я уйду", — приводит слова Наинголлана La Gazzetta dello Sport.
В этом сезоне 29-летний Наинголлан провел за «Рому» 32 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.
Soccer News: последние новости
Буффон восхищается Роналду Рамос и Роналду поддержали идею с трансфером Левандовски Геркус: "Каждый из оставшихся восьми матчей это настоящий финал для "Локомотива"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Российских футболистов оставили без кальяна2
Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью2
Резцова недовольна происходящим в СБР
Тюменские лыжницы взяли золото в эстафете
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение