Наингголан объяснил, почему не перешел в «Челси»

Бельгийский полузащитник «Ромы» Раджа Наинголлан заявил, что у него была возможность перейти в «Челси» несколько лет назад.

"Были слухи об интересе ко мне из Китая, но ничего серьезного. Я не буду врать, деньги меня интересуются. Мне уже 30 лет. Но ранее я уже отклонял с финансовой точки зрения предложения. Два года назад меня звали в «Челси». Я зарабатывать больше намного больше, чем сейчас, но для меня не только деньги имеют значение. Я думал так: я хочу оставаться на том же уровне игры, так что стоит ли мне менять стиль игры и команду? Меня все устраивает в «Роме», поэтому я не хочу уходить.

Что касается завершения карьеры, то я не буду играть до 40 лет, так как люблю наслаждаться жизнью. Мне нравится играть в футболе, но самое важное для меня — хорошо жить. Я не могу только играть в футбол и сидеть все время дома. В жизни у футболистов много стресса, когда что-то не получается. Пока я буду чувствовать себя хорошо, то буду играть. Но затем придет время уступить дорогу молодым игрокам и я уйду", — приводит слова Наинголлана La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне 29-летний Наинголлан провел за «Рому» 32 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.