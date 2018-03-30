Правительство поддержит программу санавиации, заявила Голодец 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство России будет поддерживать и развивать программу санитарной авиации, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
"Программу санавиации мы будем развивать и всячески поддерживать", — сказала Голодец на коллегии Минздрава в пятницу.
Она отметила, что во время поездок по регионам сама видела, как благодаря таким воздушным судам спасаются человеческие жизни.
Как отметила министр здравоохранения Вероника Скворцова, в 2017 году благодаря санавиации удалось спасти более 29 тысяч человек.