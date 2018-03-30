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Правительство поддержит программу санавиации, заявила Голодец
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Правительство поддержит программу санавиации, заявила Голодец 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство России будет поддерживать и развивать программу санитарной авиации, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
"Программу санавиации мы будем развивать и всячески поддерживать", — сказала Голодец на коллегии Минздрава в пятницу.
Она отметила, что во время поездок по регионам сама видела, как благодаря таким воздушным судам спасаются человеческие жизни.
Как отметила министр здравоохранения Вероника Скворцова, в 2017 году благодаря санавиации удалось спасти более 29 тысяч человек.
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