Правительство поддержит программу санавиации, заявила Голодец

"Программу санавиации мы будем развивать и всячески поддерживать", — сказала Голодец на коллегии Минздрава в пятницу.

Она отметила, что во время поездок по регионам сама видела, как благодаря таким воздушным судам спасаются человеческие жизни.