Руководство АПЛ обратило внимание на рост праворадикальных настроений в среде болельщиков

Руководство английской премьер-лиги обратило внимание боссов клубов на рост праворадикальных настроений в среде футбольных фанатов, сообщает The Sun. Отмечается, что в последнее время организация «Союз футбольных фанатов» (FLA) приняла участие в целом ряде антииммигрантских акций.

На страничке FLA в социальных сетях регулярно появляются посты экстремистской направленности и цитаты политиков, придерживающихся правых взглядов.

Руководство АПЛ опасается, что подобная тенденция может сделать футбольных фанатов орудием политических игр, а также нарушит традиции гостеприимства на английских стадионах.