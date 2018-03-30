Часовые у ворот. Лучшие из тех, кому у нас доверяли ворота национальной команды

Помните, как в песне поется? «Часовым ты поставлен у ворот». «ССФ» расскажет о лучших из тех, кому у нас доверяли и доверяют самое ценное — ворота национальной команды.

В нашем рейтинге голкиперы, проведшие за сборную СССР/СНГ/России 25 и более матчей, расставлены по коэффициенту непробиваемости. Этот коэффициент мы получили, разделив количество пропущенных вратарями голов на число проведенных ими встреч.

Родился 19 июля 1940 года в Батуми

Клубы: «Динамо» (Тбилиси), «Зенит» (Ленинград), «Торпедо» (Москва), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Кутаиси), «Спартак» (Кострома) Выступал за сборную: 1965–1970 Матчи: 29 Пропущенные мячи: 19 В среднем: 0,655 В 1966-м Кавазашвили поехал на чемпионат мира дублером Яшина. Но тренер Николай Морозов , который еще в отборочном цикле пост номер один доверял поочередно обоим, решил продолжить традицию. Только раз по ходу турнира он изменил себе, когда в полуфинале против ФРГ поставил Яшина «вне очереди». Тот пропустил два обидных гола. Итоговое четвертое место по сей день остается рекордным для сборной на мундиалях.

Анзор Амберкович дважды становился чемпионом СССР и обладателем кубка, дважды зарабатывал приз как лучший игрок в своем амплуа, награжден орденом «Знак почета». И по окончании карьеры Кавазашвили не ушел в тень — тренировал африканские сборные, трудился в федерации футбола и Госкомспорте.

Родился 16 августа 1968 года в Москве

Клубы: «Торпедо» (Москва), «Динамо» (Москва), ЦСКА, «Челси» (Англия), «Селтик» (Шотландия), «Хорнчерч» (Англия) Выступал за сборную: 1988–1998 Матчи: 38 Пропущенные мячи: 27 В среднем: 0,711 Уникальный футболист. Во-первых, он, в отличие от большинства коллег, может похвастаться по-настоящему громким титулом. Харин, между прочим, олимпийский чемпион 1988 года и один из лидеров той легендарной команды. В целом за карьеру он успел собрать серьезную коллекцию разнообразных призов — от золота юношеских и молодежных первенств Европы, чемпионств и кубков СССР, Шотландии, Кубка Англии и английской лиги до Кубка кубков и Суперкубка УЕФА . Во-вторых, Харин наряду с Черчесовым успел поиграть сразу за три главные сборные — СССР, СНГ и России. В-третьих, он первый российский легионер «Челси», который в ту пору еще не называли русским клубом.

Родился 2 января 1942 года в Москве

Клубы: «Судостроитель» (Николаев), «Динамо» (Киев) Выступал за сборную: 1968–1976 Матчи: 48 Пропущенные мячи: 35 В среднем: 0,729 В отборочном турнире Евро-1972 Рудаков провел лучший матч в жизни — против испанцев в Севилье, где только благодаря его чудесам наши удержали нулевую ничью. В финальном турнире голкипер установил рекорд — 463 минуты без пропущенных голов, и сборная взяла серебро.

Трижды он становился лучшим вратарем страны, один раз — лучшим футболистом, семь раз выигрывал с «Динамо» чемпионство. Помимо трех советских кубков в активе Рудакова Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

Родился 13 июня 1957 в Астрахани

Клубы: «Волгарь» (Астрахань), «Спартак» (Москва), «Севилья» (Испания) Выступал за сборную: 1979–1990 Матчи: 91 Пропущенные мячи: 70 В среднем: 0,769 В преемники Яшину прочили многих. Но стал им именно Дасаев. Так считает весь футбольный мир, и не случайно только он из отечественных голкиперов получил приз лучшему вратарю планеты. Случилось это в 1988 году, когда команда СССР дошла до финала чемпионата Европы.

В восьмидесятые Дасаеву не было равных. Это признавал даже Лобановский, известный предвзятым отношением к игрокам «Спартака». Но если без Черенкова главный тренер сборной обходился, то без первого номера красно-белых — никак.

Родился 2 сентября 1963 года в Алагире

Клубы: «Спартак» (Орджоникидзе), «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва) , «Динамо» (Дрезден, Германия), «Тироль» (Австрия) Выступал за сборную: 1990–2002 Матчи: 49 Пропущенные мячи: 38 В среднем: 0,776 Не свойственные горцу хладнокровие и расчетливость всегда отличали нынешнего наставника национальной команды. Преемник Дасаева в «Спартаке» и сборной никогда не стремился играть на публику. За мячом он прыгал только тогда, когда ошибался при выборе позиции. А подобное случалось крайне редко.

В составе сборной Черчесов участвовал в двух чемпионатах Европы и двух первенствах мира, на ЧМ-2002 поехал, когда ему стукнуло 38! Правда, на том турнире он не сыграл.

Родился 4 марта 1979 года в Ленинграде

Клуб: «Зенит» Выступал за сборную: 2003–2012 Матчи: 29 Пропущенные мячи: 24 В среднем: 0,827 Несколько лет он конкурировал за место в воротах «Зенита» со словаком Камилом Чонтофальски . Но это не помешало Малафееву сыграть на Евро-2004: основной голкипер Сергей Овчинников был удален в матче с Португалией, в результате Вячеслав принял участие в этой встрече, а также в победной с будущими чемпионами греками.

На следующем чемпионате Европы зенитовец на поле не выходил, но в заявке присутствовал, так что бронзовую медаль получил. Единственным крупным турниром, где Малафеев был первым номером сборной, оказался Евро-2012. Там вратарь провел все три матча группового этапа. Через пару месяцев он еще появился в спарринге с Кот-д`Ивуаром и вскоре попрощался со сборной.

Коэффициент непробиваемости Малафеева был бы гораздо выше, не сыграй он в кошмарном матче с португальцами в квалификации ЧМ-2006. Роналду и компания семь раз поразили его «рамку», причем прямой вины Вячеслава не было ни в одном из голов.

Родился 8 апреля 1986 года в Видном

Клуб: ЦСКА Выступает за сборную: с 2004 года Матчи: 103 Пропущенные мячи: 86 В среднем: 0,835 15 лет назад Акинфеев дебютировал за ЦСКА. Он лучший российский вратарь?

В школу ЦСКА Игорь попал в четыре года. В основном составе красно-синих дебютировал, когда ему не исполнилось и семнадцати. За сборную России провел первый матч против Норвегии в возрасте 18 лет и 20 дней, по сей день оставаясь самым юным голкипером-дебютантом в ее истории. На Евро-2004 на поле не выходил, но оказался наиболее молодым футболистом турнира из всех заявленных.

Сегодня в активе Акинфеева целый ряд рекордов. Например, он провел больше всего матчей за национальную команду среди коллег по амплуа. Он же лидирует и по количеству сухих встреч (47). Не случайно армеец девять раз признавался лучшим вратарем страны.

Сейчас у Игоря нет конкурентов ни в клубе, ни в сборной. Вот-вот ему исполнится 32, но ни у кого нет сомнений: Акинфееву еще играть и играть.