IMHO будет продавать видеорекламу на Cosmo.ru и других сайтах ИД Independent Media

ИД Independent Media (владелец изданий Cosmopolitan, «Домашний Очаг», Harper’s Bazaar, Esquire, «Robb Report Россия», «Популярная механика», Grazia) и селлер медийной рекламы в Рунете IMHO (входит в НСК) договорились о долгосрочном эксклюзивном сотрудничестве по продаже out-stream видеорекламы (read-roll) на ресурсах СМИ. Продажи стартуют с апреля 2018 года, указано в совместном пресс-релизе IMHO и Independent Media.

В рамках долгосрочного контракта между IMHO и Independent Media рекламодателям будет предложено размещение out-stream видеорекламы на сайтах Cosmo.ru , Bazaar.ru, Goodhouse.ru, Graziamagazine.ru, Esquire.ru и Popmech.ru на всех платформах (десктоп и мобайл). Видеореклама read-roll интегрируется в профессиональный lifestyle-контент и показывает высокую эффективность среди аналогичных форматов: доля полных досмотров составляет не менее 70%, отмечается в пресс-релизе.

По данным Independent Media, совокупная аудитория этих диджитал-проектов насчитывает более 27 млн пользователей (+45% в 2017 году), которые просматривают порядка 145 млн страниц в месяц. 90% всей аудитории составляют женщины, из них — более половины самая востребованная среди рекламодателей возрастная категория 25−45 лет. Сейчас совокупная аудитория издательского дома в принте и диджитал составляет порядка 40 млн пользователей.

«Я очень рада, что IndependentMedia станет нашим долгосрочным эксклюзивным партнером.

Ресурсы И Д ежедневно привлекают внимание широкого круга активной, образованной аудитории, с высокой покупательской способностью. Эта аудитория лояльна и очень внимательна к рекламе. А видео реклама в качественном контенте максимально востребована. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем расширить наше сотрудничество».

Татьяна Абрамова , директор по стратегическому развитию ИД IM:

«Мы не случайно в качестве партнера выбрали именно IMHO: их многолетний опыт в продаже диджитал-рекламы и высокая экспертиза в видео сегменте, в частности, дает уверенность, что данное партнерство будет успешным и взаимовыгодным. В 2017 годы мы много ресурсов инвестировали в создание инструментов работы с аудиторными данными, что теперь позволяет нам предлагать медиа-пакеты, для различных аудиторных групп, как массового сегмента, так и труднодостижимых люкс и премиум».