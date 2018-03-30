«Сассуоло» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч итальянской Серии А 31 марта

«Сассуоло»

Футболисты Джузеппе Якини в прошлом туре одержали победу над «Удинезе» на его поле со счетом 2:1, и тем самым прервали 9-матчевую серию без побед в чемпионате.

В этой «черной» серии команда смогла 4-е раза сыграть вничью и 5-ть поединков проиграла. В актив «черно-зеленым» в этот период можно занести ничью с «Ромой» (1:1), добытую в гостях.

«Сассуоло» после 28-ми матчей (один поединок в запасе) занимает 15-ю строку в турнирной таблице Серии А. В этих встречах подопечные Якини положили в свою копилку 27-м баллов. От зоны вылета их отделяет всего 3-и очка.

На своем поле «Сассуоло» имеет 5-матчевую серию без побед и только 2-е виктории «черно-зеленым» завоевали в этом сезоне при своих зрителях.

«Наполи»

«Партенопейцы» после 29-ти поединков чемпионата расположились на 2-й строке турнирки. В их активе числится 73-и очка, что на 2-а меньше чем у первого «Юве».

Все прогнозы на Серию А «Наполи» в прошлом туре смог одержать непростую победу над «Дженоа» (1:0) в домашнем поединке. Тем самым команда Сарри прервала серию из 2-х неудач подряд.

В 27-м туре итальянского первенства «голубые» проиграли столичной «Роме» на своем стадионе со счетом 2:4. А в следующем матче в Милане поделили очки с «Интером» (0:0).

Вот уже как 2-а сезона подряд «Сассуоло» набирает очки в поединках с «Наполи» на своем поле. В прошлом сезоне сыграли (2:2), а в позапрошлом «черно-зеленые» обыграли «голубых» (2:1).

В этом сезоне неаполитанцы на выезде выиграли в 13 поединках из 15. Еще в 2-х встречах был зафиксирован ничейный результат.

Под вопросом принять участие в предстоящем поединке у Марека Гамшика.

Прогноз

«Наполи» — фаворит предстоящей встречи. На их победу букмекеры предлагают кэфф в 1,40. Победа «Сассуоло» оценена в 8,00, ничья — 5,00.

«Партенопейцам» для продолжения борьбы за Скудетто в этом матче обязательно нужно брать 3-и очка. Мы считаем, что «Сассуоло» не сможет отобрать очки у фаворита и неаполитанцы одержат победу.

Но на «чистую» победу предлагают только 1,40. Поэтому, ставим с форой (-1) за 1,63.